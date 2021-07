Je nach Szenario zeigte sich in der aktuellen Studie, dass die geschätzte Zahl der durchschnittlichen jährlichen Risikoereignisse durch Fehlfunktionen der Systeme sogar bis zu 2,3 Millionen betragen kann. Als Risikoereignisse gelten Fehler im System, welche die Leistung vermindern. Ein Risikoereignis kann dem TÜV zufolge etwa dann auftreten, wenn sich ein gealtertes Spurhalteassistenzsystem wie vorgesehen abschaltet, weil es wegen Beschädigung der Windschutzscheibe in gewissen Situationen nicht mehr richtig „sehen“ kann. Die spontane Abschaltung des Systems werde etwa dann problematisch, wenn der Fahrende in diesem Moment nicht voll konzentriert sei. Bei den Versuchsfahrten verglichen die Fachleute, wie sich der modifizierte Pkw jeweils in unterschiedlichen Streckenabschnitten verhielt.

TÜV empfiehlt regelmäßige Wartung der FAS

Vor dem Hintergrund, dass das durchschnittliche Alter der in Deutschland zugelassenen Pkw aktuell bei 9,8 Jahren liege und stetig steige, sollten weitere Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie sich die verlässliche Funktion der Fahrassistenzsysteme über deren gesamte Lebensdauer sicherstellen lässt. In der jetzigen Studie habe sich bestätigt, dass nur eine regelmäßige Wartung und technische Überprüfung zeigen könne, wie gut ein technisches System auf Dauer funktioniere, so Schubert. Dafür sei unter anderem der Zugang zu den Systemdaten für unabhängige Dritte wie TÜV Rheinland im Rahmen der wiederkehrenden Hauptuntersuchungen wichtig.