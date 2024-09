In den Kategorien Diversity, Culture und Business Impact wurden auf dem automotiveIT Kongress 2023 erstmals die Sieger des IT Team Awards gekürt. Preise gingen an das Projekt Industrial Cloud Solutions von MH, die von Volkswagen initiierte Plattform One Log sowie das Projekt Code Craft von BMW und BearingPoint. Im Jahr 2024 können Sie über Preise in fünf Kategorien abstimmen.

Zu den Nominierten zählen namhafte Automobilunternehmen wie Audi, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Vitesco oder ZF. Die Themen der Projekte reichen vom Digital Twin über Predictive Maintenance bis hin zu Cloud Computing und KI.