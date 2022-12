Das Umfeld in der Automobilindustrie ändert sich rasend. Mit der nächsten Phase der CASE-Revolution im Kontext mit COVID-19 oder dem Krieg in der Ukraine ist die Rentabilität von Herstellern und Zulieferern mehr denn je bedroht – Agilität und Innovation sind für das Überleben zu den entscheidenden Faktoren geworden.

Lean hat jahrzehntelang dazu beigetragen, die Rentabilität der Unternehmen zu sichern. Aber es gibt nur noch ein sehr begrenztes Potenzial für weitere Fortschritte – die zunehmende Volatilität bedroht die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse.

ERP als Innovationsbremse: Das Problem mit den Anpassungen

Warum ist das so? Das Konzept, wie ein ERP funktioniert, ist mehr als 30 Jahre alt. Spezielle Branchenanforderungen müssen immer wieder durch Quellcode-Änderungen oder Add-ons von Dritt-Anbietern "eingebaut" werden. So haben Änderungen bereits Millionen von Codezeilen hervorgebracht. Jede Änderung erhöht die Komplexität. Mit der Komplexität steigen die Kosten des Systems exponentiell. Am Ende bleibt das ERP größtes Hindernis für Innovationen im Unternehmen – während Anbieter dieser ERP-Systeme regelmäßig "Innovation" predigen.

Die unbemerkte Revolution – die Rolle von Multi-Tenant

Unbemerkt von den meisten findet eine Revolution bei der Unternehmenssoftware statt: Beispiel Salesforce. Salesforce basiert auf dem, was Multi-tenant Cloud-Lösung genannt wird. Multi-Tenancy oder Mehrmandantenfähigkeit bedeutet, dass die Lösung von allen Anwendern gemeinsam genutzt wird. Der Anbieter muss seine Lösung nur einmal aktualisieren und allen stehen mit jedem Release alle neuen Funktionen zur Verfügung. Gleiches beim zentralen Sicherheits-Konzept von Multi-Tenant: Es ist um Größenordnungen sicherer als das einer On-Premise- oder Single-Tenant-/ Private-Cloud-Umgebung.

Branchenspezifische CloudSuite für ERP und Multi-Tenancy

Was wäre, wenn es ein branchenspezifisches ERP-System gäbe, das alle erforderlichen Prozesse und Funktionen für die letzte Meile von Haus aus mitbringt? Eine CloudSuite, die alle Komponenten bereits integriert hat, wie EDI, PLM oder ein Lieferantenportal. Ein ERP, weltweit lokalisiert, das monatlich neue Innovationen und neue Branchenfunktionalität zur Verfügung stellt. Eine Lösung, die Flexibilität und Erweiterbarkeit ohne Quellcode-Änderungen gewährleistet.