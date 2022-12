Die Industrie steht, ausgelöst durch die digitale Transformation, am Anfang einer strukturellen Neuorganisation. Kontinuierlich aktualisierte Fahrzeugfunktionen, Charakteristika, sowie personalisierte "Customer Experience" bilden die Grundlage dieses Wandels und Software Defined Vehicles (SDVs) werden die Wegbereiter für die Zukunft der Branche sein.

"Software Defined" ist dabei kein neues Konzept, es wird seit Jahren in der Telekommunikations- und Cloud-Industrie durch softwaredefinierte Netzwerke, Speicher und Rechenleistung verfolgt und erfolgreich genutzt. Die Anpassung dieser softwaredefinierten Konzepte an den Automobilbereich verbreitet sich immer weiter, aber wie bei vielen sich schnell entwickelnden Technologien gibt es in der Branche unterschiedliche Vorstellungen darüber, was ein SDV tatsächlich beinhaltet und was es ausmacht.

Halten wir uns an eine einfache funktionale Definition, dann ist ein SDV ein Fahrzeug, bei dem Funktionen durch Software und Dienste ermöglicht werden, die auf einer gemeinsam genutzten zentralisierten Rechenplattform ausgeführt werden – im Gegensatz zur Implementierung als einzelne physische Steuergeräte (ECUs). SDVs werden als eine Ansammlung von datenliefernden Sensoren, datenverarbeitender Anwendungslogik und datennutzender Aktuatoren und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) interpretiert, die bestimmte Fahrzeugfunktionen ermöglichen. Idealerweise sind diese Softwaredienste hardware- und anbieterunabhängig.