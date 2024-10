Patrick Gräfe arbeitet seit fast 20 Jahren an der Schnittstelle zwischen Technologie und Kommerzialisierung, in den letzten 7 Jahren fast ausschließlich in der Automobil- und Fertigungsindustrie. In seiner aktuellen Rolle bei Thoughtworks unterstützt er Kunden auf ihrem Weg zum modernen digitalen Unternehmen und trägt entscheidend dazu bei, Software-definierte Fahrzeuge vom Konzept zur Produktion zu bringen.