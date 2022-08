Technology Globaler Tech-Day ZF präsentiert Innovationen im Nutzfahrzeugbereich

Im Rahmen der "Next Generation Mobility"-Strategie präsentierte ZF auf der Teststrecke in Jeversen seine neuesten Innovationen. Besonders im Nutzfahrzeugbereich will der Zulieferer in Zukunft durch Einzelkomponenten sowie Gesamtlösungen für mehr Sicherheit und Effizienz sorgen. Hier erfahren Sie mehr.