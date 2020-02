Volkswagen und der Volkswagen und Audi Partnerverband haben ein neues Vertriebsmodell für die Modelle der vollelektrischen ID. Familie in Deutschland vereinbart. Das im Großkundenbereich seit Jahren praktizierte Agenturmodell soll in ähnlicher Form auch für Privatkunden zum Einsatz kommen.

Nach Zustimmung der Handelspartner soll der Agenturvertrag als Ergänzung der ab April geltenden neuen Händlerverträge in Kraft treten. Händler sollen ab dann als Agenten Verkäufe der ID-Familie übernehmen. Dies beinhalte die Akquisition, Beratung, Durchführung von Probefahrten, Abwicklung des Geschäfts, sowie die Auslieferung in Abstimmung mit Volkswagen, so der Hersteller. Analog zum stationären Geschäft erhalte der Händler eine Provision und einen Bonus beim Online-Verkauf eines Fahrzeugs.