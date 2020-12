Cupra eröffnet Pop-up-Store in München

Mit dem Pop-up-Store in der Atelierstraße inmitten des Münchner Werksviertels am Ostbahnhof will man sowohl der Laufkundschaft als auch Kunden die Möglichkeit bieten, die Modelle der Marke zu erleben, heißt es bei der Seat-Marke. Mit dem neuen Angebot dieser Kombination aus physischem und digitalem Showroom unterstreiche man den Anspruch, die Digitalisierung voranzubringen und den Kunden so mit größtmöglicher Flexibilität zu begegnen. Derzeit präsentiert der Pop-up-Store in München den neuen Cupra Formentor. Ab Januar soll der neue Leon Sportstourer e-Hybrid gezeigt werden.

Zum Repertoire des Pop-up-Stores zählen Seat zufolge die Beratung und Probefahrten vor Ort und darüber hinaus auch der Besuch auf digitalem Wege. Kunden können sich über das Internet zu einer ganz persönlichen Session in der Virtuellen Cupra-Garage anmelden. Dort nimmt ein Experte mit Smart Glasses den Kunden in Empfang, über die der Kunde virtuell vor Ort sein sein kann. Der Berater steht dem Kunden für eine etwa 30 Minuten lange Session exklusiv zur Verfügung und kann so bestimmte Funktionen direkt am Fahrzeug erläutern oder zusätzliche Informationen einblenden.