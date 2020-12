Erste Analysen in den einzelnen Ländern zeigen bereits bestimmte Tendenzen. So sind in Italien beispielsweise 40 Prozent der Online-Käufer Neukunden für Porsche. Besonders beliebt sind dort Gebrauchtwagen – sie machen mehr als 90 Prozent der bisher auf der Plattform verkauften Fahrzeuge aus.

Die Händler in den neun EU-Staaten bieten über die Plattform einen Großteil ihrer verfügbaren Neu- und Gebrauchtfahrzeuge an. Darunter befinden sich sowohl Basis-Varianten als auch seltene Derivate. Künftig sollen über den Online-Channel alle Porsche-Produkte und -Services angeboten werden.

Neben dem Rollout in Europa und Aktivitäten in den USA besteht seit Herbst 2020 auch für Kunden in China die Möglichkeit, Porsche-Produkte online zu erwerben. Über die App WeChat können Interessenten Gebrauchtfahrzeuge der Porsche-Händler suchen und finden.