Die Coronakrise hat die Automobilindustrie nach wie vor fest im Griff. Nicht nur die Montagebänder in den Fabriken stehen still, auch der Verkauf neuer Fahrzeuge leidet. Im März wurden nach aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts in Deutschland 215.119 Pkw neu zuglassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet das einen Rückgang um 37,7 Prozent. Kein Wunder: Seit nunmehr drei Wochen müssen Autohäuser hierzulande geschlossen bleiben. Eine kurzfristige Lockerung der Bestimmungen ist nicht in Sicht. Ohne direkte Kundenkontakte und vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation müssen Autohändler langfristig mit Einbußen im Verkauf und einem harten Existenzkampf rechnen.

Wer Covid-19 und Kontaktverboten zum Trotz Kundenbeziehungen aktiv aufbauen und aufrecht erhalten möchte, muss offen für innovative Kommunikationslösungen sein. Sie können die Distanz zwischen Händlern und Kunden überbrücken. Moderne Video-Live-Chat-Lösungen zum Beispiel ermöglichen es, dass Besucher einer Automarken-Website sich sofort mit einem Verkaufsberater verbinden lassen.