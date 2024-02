Daniel Kirchert: Zwischen den Welten

Anfang der 2000er war er am Aufbau des BMW-Joint Ventures mit Brilliance in China beteiligt, später gründete er dort den E-Autobauer Byton. Heute sorgt er dafür, dass europäische Kunden in den Genuss chinesischer Fahrzeuge kommen. Im Gespräch mit Yannick und Pascal spricht Daniel über die Herausforderung, zwischen der chinesischen und der europäischen Arbeitskultur zu vermitteln, woran Byton letztlich gescheitert ist und warum er in Europa derzeit ein gefährliches Zögern beim Umstieg auf die Elektromobilität wahrnimmt.