„Ich musste mich irgendwann entscheiden, ob ich nach links oder nach rechts gehen will“, sagt Jörg Storm.

Eine Karriere in der IT war für den studierten Wirtschaftswissenschaftler nicht vorgezeichnet. Und dennoch trieb es den Tech-Fan während seiner Stationen bei Siemens und Mercedes-Benz letztlich in diese Richtung. Wohin es ihn auch trieb, ist das Ausland: Stationen in Japan und vor allem China haben seine Sicht auf die Welt geprägt. Seine Promotion über interkulturelles Projektmanagement tat das Übrige hinzu.

Im Gespräch mit Pascal und Yannick spricht Jörg über die Entwicklungsgeschwindigkeit in Asien, weshalb der Westen offener für andere Arbeitskulturen werden muss und wie er seine enorme Reichweite auf LinkedIn dazu nutzt, dieses gegenseitige Verständnis herzustellen.

