Hilft Ihnen die Digitalisierung bei der Fertigung verschiedener Antriebsarten auf einer Linie?

Definitiv. Das fängt mit der Programmplanung an und geht bis zur Produktdatendokumentation: Wir kennen jedes Fahrzeug in all seinen Ausprägungen ganz genau und davon hängt letztlich auch die Feintaktung ab. Und nicht zuletzt steuern wir die Anlagen komplett digital an. Aber für all das ist, wie schon vorhin erwähnt, die Durchgängigkeit der Daten entscheidend. Es geht also von der Transparenz über die Steuerung bis hin zur Analyse und zur Maßnahmenimplikation. Das ist schon äußerst komplex. Aber es macht Spaß, die Fertigung mithilfe dieser Technologien jeden Tag noch ein bisschen effizienter zu betreiben.

In diesem Zusammenhang kommt doch sicher die Porsche Digital GmbH ins Spiel. Melden sich die Kollegen regelmäßig mit neuen Ideen bei Ihnen?

Tatsächlich geht das in beide Richtungen. Auch wir gehen regelmäßig auf die Kollegen zu, wenn wir eine Idee haben und eine Entwicklung brauchen. Nehmen wir das Thema Label-Erkennung: Europäische Mitarbeiter tun sich schwer, zum Beispiel chinesische Label jederzeit korrekt zu erkennen. Für unsere Idee brauchten wir ein Bildverarbeitungsverfahren, das uns die Kollegen aus der Digital GmbH entwickelt haben. Eng verzahnt sind wir auch mit Ralf Hofmann und seinem Team von MHP. Vor allem in den Bereichen Smart Factory und Flex Factory machen wir viel gemeinsam. Wir stehen also nicht allein da, wenn es um innovative Technologien geht.

Sind diese Lösungen schon in der Praxis verankert? Oder sprechen wir doch eher von Piloten?

Nein, die sind Realität. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel: Wir arbeiten beim Taycan mit einem zweistufigen Getriebe. Die Halbzeuge dafür beziehen wir von Zulieferern und die dokumentieren ihre Daten, zum Beispiel die Oberflächenrauheit der Verzahnungen. Die Teile können wir dann mit diesen Daten perfekt matchen. Die Akustik hatte ich bereits angesprochen: Bei einem 911 GT3, der einen wunderbaren sportlichen Sound hat, geht so was unter. Aber beim Taycan muss man den Regelkreis immer wieder fein justieren und dafür eben diese Daten auswerten. Andere Beispiele sind Process Mining oder Predictive Maintenance. Beides ist bei uns im Einsatz – und dennoch stehen wir erst am Anfang. Derartige Technologien werden zunehmen und müssen vom Menschen beherrscht werden. Jedes Hilfsmittel ist nur so gut wie der Mitarbeiter, der es bedient.

Das wäre jetzt unsere nächste Frage gewesen: Wie nimmt man die Mitarbeiter bei all diesen Veränderungen mit?

Viele Ideen kommen aus den Teams selbst. Oft sind Mitarbeiter privat schon wesentlich affiner gegenüber moderner Technik als manche Führungskraft. Aber ich lasse mich da gerne herausfordern und nehme mir regelmäßig Zeit, um mir Ideen von Mitarbeitern pitchen zu lassen. Wir entscheiden dann gemeinsam, was wir umsetzen und welches Team finanzielle Mittel für ein Projekt bekommt. Das macht unheimlich Spaß. Aber zum Thema Mitnehmen: Es ist enorm wichtig, die Mitarbeiter praktisch abzuholen. Um in Stuttgart mehrere tausend Kolleginnen und Kollegen zur Elektromobilität zu schulen, haben wir ein digitales Lernmodul entwickelt. Das kommt sehr gut an. Des Weiteren arbeiten wir intensiv an unserer Problemlösungskompetenz, auch diese kann man sehr gut digital schulen und erkennt hinterher viel besser Wirkzusammenhänge.

Eine Herzensangelegenheit von Ihnen ist die Nachhaltigkeit. Verheiraten wir das an dieser Stelle mit der Digitalisierung: Inwieweit ist es wichtig für die Zero Impact Factory, auch eine Smart Factory zu sein?

Das ist eine notwendige Voraussetzung. Unsere Vision ist es, genau zu wissen, wie viel CO2 wir in unserer kompletten Prozesskette verursacht haben – von unseren Lieferanten über all unsere Bewegungen bis hin zur Nutzungsphase unserer Fahrzeuge in Kundenhand. Diese Nachvollziehbarkeit lässt sich nur digital organisieren. Wir haben große Pläne: Bis 2030 soll Porsche bilanziell CO2-neutral agieren. Daher investieren wir in diesen Bereich derzeit massiv. Wir stimmen uns dabei auch mit anderen Branchen ab. In Sachen Nachhaltigkeit macht es keinen Sinn, sich als Wettbewerber zu sehen. Wenn es gute Lösungen gibt, dann kopieren wir sie. Es gibt keinen Patentschutz, wenn man die Welt vor dem fortschreitenden Klimawandel schützen möchte.

Zum Abschluss: Wenn Sie ein Thema auf Ihrer Agenda mit einem Fingerschnipsen erledigen könnten … Welches wäre das?

Ganz klar das Thema Problemlösungskompetenz. In der Produktion steht man immer unter Zeitdruck, etwa alle zwei Minuten muss ein Fahrzeug vom Band laufen. Wenn man sich dann bei Schwierigkeiten in ewig lange Diskussionen begibt, stört mich das extrem. Wir stecken zunehmend in hochkomplexen Situationen, die es in kürzester Zeit zu analysieren gilt. An dieser Stelle einen Schritt schneller zu sein, wäre klasse. Das gilt im Übrigen auch für unsere Gesellschaft und die Politik: Schauen Sie sich an, wie wir mit Covid umgegangen sind oder wie viel und wie lange das Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird, bis man es angeht – da wäre Problemlösungskompetenz doch eine tolle Gabe, vor allem, wenn sie sich von heute auf morgen einschalten ließe und damit „unsere Kraft auf den Boden gebracht wird“.