Die Smartphone-Oberfläche der neuen App zeigt per Kamera-Zugriff die Umgebung des Roboters und reichert diese realen Daten mit den digitalen Informationen spezifisch zum jeweiligen Modell an. Daraus entsteht ein Mixed-Reality-Abbild des Roboters, in dem potenzielle Gefahrenquellen per Simulation erkannt werden. So können diese in der realen Umgebung ausgeräumt werden, bevor es zu Unfällen kommt und Umgebung oder Roboter zu Schaden kommen.

„Augmented beziehungsweise Mixed Reality ist ein Zukunftsthema, das auch in der Robotik vielversprechende Möglichkeiten bietet“, ist sich Roland Ritter, Portfolio Manager Simulation bei KUKA, sicher. „Mit Kuka.MixedReality erhöhen wir die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit bei der Installation unserer Roboter. Davon profitieren Kunden aller Erfahrungsstufen im Bereich der Automatisierung.“

Um die App vollständig nutzen zu können, wird die Robotersteuerung um die Installation des Kuka.MixedReality Safes erweitert. Die App ist frei in den gängigen App-Stores verfügbar. Zusätzliches Equipment wie eine AR-Brille ist nicht notwendig.