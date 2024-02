T-Systems ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Automobil- und Manufacturing-Branche in Europa. T-Systems begleitet Unternehmen ganzheitlich über den kompletten Lebenszyklus von Künstlicher Intelligenz – von der Identifikation von Use Cases, über Co-Creation von Lösungen bis hin zum produktiven Einsatz in Entwicklung, Produktion und Sales/After Sales.