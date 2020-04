Neue Qualität der Mensch-Maschine-Kommunikation

Oliver Hellmuth, Abteilungsleiter am Fraunhofer IIS ergänzt: "Speziell im B2B-Umfeld wird unsere Plattform in der Lage sein, an die jeweiligen Fachtermini, Workflows und Bedürfnisse der entsprechenden Branche angepasst zu werden. Damit können wir unseren Partnern aus Großindustrie, mittelständischen Unternehmen, Start-ups und Forschung den Einsatz von KI-Methoden in ihrem unmittelbaren Umfeld ermöglichen." Weiter heißt es, mit einer deutschen Sprachassistenzplattform werde eine neue Qualität in der Mensch-Maschine-Kommunikation möglich, die die deutsche Gesetzeslage zum Datenschutz berücksichtige. Viele konkrete Anwendungsszenarien würden bereits existieren, wie etwa ein Gesundheitslogbuch oder eine Assistenzlösung für Steuerberatungskanzleien. Die Umsetzungsphase des Projekts begann offiziell am 1. April 2020.