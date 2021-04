Neckarsulm wird als Pilotwerk und Reallabor dienen. Dort fertigt Audi die Modelle A4, A5 Cabrio, A6, A7 und den A8 sowie deren Derivate. Im rund sechs Kilometer entfernten Industriepark Böllinger Höfe entstehen in Kleinserie der R8 sowie der vollelektrische E-Tron GT. Diese Kombination aus Großserienfertigung und Manufaktur erlaubt es, unterschiedliche Konzepte und neue Verfahrensweisen auszuprobieren. „Gemeinsam mit unserem engagierten Expertenteam und den Partnern der ‚Automotive Initiative 2025‘ entwickeln wir den Standort zu einem führenden Werk für digitale Produktion und Logistik im Konzern“, zeigt sich Audi-Produktionsvorstand Peter Kössler überzeugt.

Mehr Tempo beim digitalen Wandel

Als technologische Basis dient die Digital Production Platform (DPP), in der die Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme sämtlicher Werke des Volkswagen-Konzerns zusammengeführt werden. Mit Neckarsulm und Ingolstadt sind die ersten beiden Audi-Standorte bereits an die DPP angebunden. Die übrigen folgen im Laufe dieses Jahres. Audi und die in der Automotive Initiative 2025 zusammengeschlossenen Partnerunternehmen setzen auf AWS-Technologien in den Bereichen Internet der Dinge, maschinelles Lernen und Computing Services. Sie werden speziell für das Produktionsumfeld entwickelt und auf die Anforderungen der Automobilindustrie erweitert. Zudem dient die Plattform SAP S/4HANA als Grundlage, um die nächste Generation digitaler Produktionsprozesse aufzusetzen. Im Fokus stehen neue Lösungen rund um die modulare Fertigung und die interoperable Fahrzeuglogistik. „Die AI25 zeichnet sich durch eine ganzheitliche Betrachtung des digitalen Wandels und ihren klaren Realbezug aus“, erklärt Audi-CIO Frank Loydl. „Wir betrachten sowohl strategische Themen als auch konkrete Use Cases, die den digitalen Wandel beschleunigen und neue innovative Impulse setzen. Neckarsulm kann zum Gravitationszentrum für die Digitalisierung der Produktion werden.”

Vorbild für die Fabriktransformation

Die Initiative will zudem Ideenschmiede und Impulsgeber für den gesamten Volkswagen-Konzern sein. Läuft alles nach Plan, werden die gewonnenen Erkenntnisse in die zukünftige IT-Bebauung der mehr als 120 Automobilwerke einfließen. Konkret geht es darum, allgemein gültige Standards zu definieren und konkrete Use Cases über die Industrial Cloud auszurollen. Parallel verfolgt die Automotive Initiative 2025 das Ziel, das weltweit führende Kompetenznetzwerk für digitale Fabriktransformation und -innovation zu werden. Für Helmut Krcmar, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität München und Gründungsdekan des TUM Campus Heilbronn, steht der Erfolg außer Frage. „Heute wissen wir aus der Softwareentwicklung, wie wir die vielen einzelnen Aufgabenstellungen in Produktion und Logistik mit Microservices adressieren und die Erkenntnisse in einer Referenzarchitektur abbilden können. Vor zehn Jahren, als der Begriff Industrie 4.0 geprägt wurde, wäre das nicht möglich gewesen. Die Systemwelten hätten selbst vor fünf Jahren einen durchgängigen Datenfluss, wie wir ihn heute brauchen, nicht zugelassen.“ Insofern komme IA25 nicht zu spät, es sei nun aber höchste Zeit, unterschiedliche Player in einem Ökosystem zielgerichtet zusammen zu bringen.