Beate Hofer, kommissarische CIO von Volkswagen, ist die dritte Referentin des automotiveIT + carIT-Kongress 2020. In Folge von Corona habe es Volkswagen mit einem „digitalen Stresstest“ zu tun gehabt, aus dem man nun die ersten Lehren ziehen könne: Die Pandemiepläne der IT hätten sich ebenso bewährt wie die Verlagerung von Mitarbeitern ins Homeoffice basierend auf Vertrauen. Zudem sei bereits innerhalb der aktuellen Krise ersichtlich, dass sich der Stellenwert der IT exponentiell erhöhen werde.

In der IT selbst arbeite man derzeit an einer Neuausrichtung der Lieferkette, einer stärkeren Bündelung der vorhandenen Kompetenzen in Konzern, sowie der zunehmenden Realisierung einer plattformbasierten IT-Landschaft. Dies verhindere unter anderem Doppelentwicklungen und erhöhe die Synergie zwischen verschiedenen Bereichen. Dabei schöpfe man die Potenziale der Cloud aus, um die Durchgängigkeit von Prozessen und Daten sicherzustellen. Dort, wo Standardprozesse vorhanden seien, so Hofer, setze man auf Standardsoftware. Dort wo Prozesse wettbewerbsdifferenzierend seien, kommen eigens entwickelte Tools zur Anwendung. Zudem stärke man die Kooperation auch mit in- und externen Partnern.

„Letztendlich ist eine Strategie aber nur so gut wie die Kultur in der sie aufgeht“, ergänzt Hofer. Wichtig sei Kundenorientierung, Team-Spirit und eine gemeinsame Sprache – „egal, ob dies nun deutsch, englisch oder Java ist.“