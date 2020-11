Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler wechselt nach acht Jahren von Harman Automotive Systems zu T-Systems. In seiner letzten Position als General Manager Customer Business Unit Daimler hatte er die globale Verantwortung für Daimler über alle Harman-Geschäftsbereiche hinweg. Sein Vorgänger Luz G. Mauch hatte das Automotive-Geschäft bei T-Systems elf Jahre verantwortet.

Die Telekom-Tochter ist der größte IT-Dienstleister für die Automobilbranche in Deutschland – zuletzt mit 750 Millionen Euro Umsatz in 2019. Unter der Leitung von Hort möchte T-Systems die Digitalisierung der Branche "in der Produktion, beim Kundenerlebnis und neuen Geschäftsmodellen" vorantreiben.