Christoph Hartung (47) übernimmt ab dem 1. Januar 2021 den Vorsitz der Geschäftsführung der ETAS GmbH. Hartung ist seit Januar 2020 bei Bosch und derzeit Mitglied des Bereichsvorstandes des Geschäftsbereichs Connected Mobility Solutions. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur Industrial Engineering and Management Science hält zudem einen Master of Science in Computer & Information Science der University of Massachusetts, Dartmouth.

Er begann seine Laufbahn bei verschiedenen Automobilherstellern – unter anderem war er bei Volkswagen und Mercedes-Benz beschäftigt. „Christoph Hartung verfügt über eine umfassende Expertise in der automobilen Software- und Elektronikentwicklung. ETAS gewinnt mit ihm einen erfahrenen Manager, der die Digitalisierung von Fahrzeugen für unsere Kunden weiter vorantreibt“, sagt Markus Heyn, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. Heyn verantwortet die 100-prozentige Bosch-Tochtergesellschaft.

Christoph Hartung folgt auf Friedhelm Pickhard (61), der das Unternehmen am 31. Dezember 2020 auf eigenen Wunsch verlässt. Zum 31. Dezember 2020 verlässt ebenfalls Bernd Hergert (59), Geschäftsführer für Kaufmännische Aufgaben, die Führung der ETAS GmbH und tritt in den Ruhestand. Die Nachfolge von Bernd Hergert übernimmt ab dem 1. Januar 2021 Götz Nigge (50). Der Diplom-Kaufmann ist derzeit Kaufmännischer Leiter im Geschäftsbereich Connected Mobility Solutions der Robert Bosch GmbH.

Dritter Neuzugang in der ETAS-Geschäftsführung ist Hans-Günter Gromeier (51). Er leitet derzeit den Bereich Marketing, Geschäftsstrategie und Portfolio Management der Bosch-Tochter. Er verantwortet künftig den Verkauf sowie den Kundensupport von ETAS. Diese Aufgaben übernimmt er von Christopher White (60), der seit 2013 Mitglied der ETAS-Geschäftsführung ist. White übernimmt zum 1. Januar 2021 eine anderweitige Aufgabe.