Ab Dezember soll das Abo-Modell Kia Flex in Deutschland starten. Kunden können entscheiden, ob sie eine Laufzeit von sechs, zwölf oder 18 Monaten benötigen. Kia bietet den neuen Service in Kooperation mit Fleetpool an. Unterstützt durch das flächendeckende Kia-Händlernetz betreut Fleetpool das operative Geschäft des Abo-Services und stellt die IT-Plattform inklusive der entsprechenden Systeme bereit. Das Angebot soll im Laufe des kommenden Jahres auch in weiteren EU-Ländern zur Verfügung stehen.

„Viele Autofahrerinnen und Autofahrer suchen nachhaltige Mobilitätslösungen, die sie flexibel und bequem nutzen können. Mit Kia Flex bieten wir diesen überwiegend jüngeren Kunden ein schnell und einfach buchbares Rundum-Sorglos-Paket“, sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland.