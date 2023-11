„Die Zukunft ist elektrisch und digital“, betont auch Audi-Vorstandsmitglied Oliver Hoffmann, der die Technische Entwicklung beim Ingolstädter OEM verantwortet. Unter anderem kommt Hoffmann im Talk mit Gastgeber Stefan Bratzel auf die Volatilität in den Märkten rund um die Wertschöpfungskette von Fahrzeugbatterien zu sprechen. Man müsse die entsprechenden Lieferketten bis zur Rohstoffbeschaffung beherrschen, um Risiken einzudämmen und vorhersehbar arbeiten zu können, so Hoffmann. Gleichzeitig müsse man versuchen, sowohl das Gewicht als auch den Preis von E-Fahrzeugen zu senken. Wie kontrovers der Preis von Elektrofahrzeugen derzeit diskutiert werde, manifestiere sich unter anderem in der Diskussion über den Einsatz von LFP-Batterien, die zwar weniger Leistung liefern, aber günstiger in der Herstellung sind.

Hoffmann spricht zudem über den Ansatz Audis in China. „Wir passen uns dort dem Markt insofern an, als dass wir mit lokalen Partnern gemeinsam entwickeln“, erklärt Hoffmann. Lokale Tech-Partner seien deutlich besser in der Lage, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und zu adressieren. „Die Kunden in China leben in den dortigen Ökosystemen, da macht es wenig Sinn zu versuchen, sie von den Vorteilen von deutschen oder europäischen Lösungen zu überzeugen“, sagt Audis Entwicklungschef. In China erwartet Hoffmann zudem eine Konsolidierung der zahlreich neu gegründeten Hersteller von Elektroautos. Viele Hersteller werden nicht in der Lage sein, die Preise und Angebote aufrecht zu erhalten, mit deren Hilfe zunächst Marktanteile erobert wurden.