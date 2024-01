Diess wird die Funktion von Alexander Landia übernehmen, der die Position seit 2017 bestzt hatte. Landia soll auf jedoch „weiterhin seine herausragende Energiemarkterfahrung ins Unternehmen einbringen“. Einen konkreten Posten für den scheidenden Verwaltungsratsvorsitzenden nennt The Mobility House nicht.

„Der zügig voranschreitende Ausbau von Wind- und Sonnenenergie erfordert deutlich höhere Speicherkapazitäten und Flexibilität im Energiesystem der Zukunft. Die schnell wachsende Flotte der Elektroautos, die durchschnittlich weniger als eine Stunde täglich genutzt wird, ist schon jetzt der größte elektrische Energiespeicher der Welt“, erklärt Herbert Diess. „Diesen zu verwenden, um die Stromnetze zu optimieren und den Nutzer:innen der Elektroautos dadurch deutlich günstigere Energiekosten anzubieten, ist die Zukunftsvision, die ich mit The Mobility House teile.

The Mobility House vermarktet ca. 100 MWh beziehungsweise 4.500 stationäre 1st- und 2nd-Life Fahrzeugbatterien in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Diese Batterien werden auf Energie- und Leistungsmärkten sowie in verschiedenen anderen Produkten eingesetzt. Zudem versorgt The Mobility House mit seinem Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot weltweit rund 1.700 Charging Points mit intelligenten Steuerungssystemen. In diesem Jahr ist vorgesehen, gemeinsam mit der Renault-Marke Mobilize ein kommerzielles V2G-System auf den Markt zu bringen.