ChatGPT wird dabei in Skodas bereits bestehende Sprachassistentin Laura integriert. Mit dieser können Fahrer zum Beispiel Infotainment, Navigation und Klimaanlage steuern und allgemeine Wissensfragen beantworten lassen. In Zukunft soll die Künstliche Intelligenz einspringen, wenn das Skoda-eigene System keine Antworten findet, dann auch komplexe Fragen beantworten und dabei auf ein ständig wachsendes Wissen zurückgreifen. So lassen sich damit laut Skoda zum Beispiel Unterhaltungen um interessante Fakten anreichern, spontan aufkommende Fragen klären, Interaktionen in intuitiver Sprache durchführen, spezifische Fahrzeuginformationen abrufen und vieles mehr – all das, ohne dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen muss.