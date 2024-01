Strategy Neues Vorstandsgremium BMW macht Digitalisierung zur Chefsache

BMW will von Produktion bis Endprodukt in Sachen IT und Digitalisierung 2024 noch einmal Fahrt aufnehmen. Dafür wurden neue Finanzmittel in Aussicht gestellt und sogar ein eigenes Vorstandsgremium ins Leben gerufen. Hier erfahren Sie mehr zum Thema.