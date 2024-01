BMW macht Digitalisierung zum Vorstandsthema

Um die Wichtigkeit der Themen IT und Digitalisierung explizit für den BMW-Vorstand zu unterstreichen, kündigte Mertl nun einen neuerlichen dreistelligen Millionenbetrag für die IT an und berichtete zudem über ein neues Vorstandsgremium, das seit dem 1. Januar 2024 die Arbeit aufgenommen hat. In diesem Gremium wollen Finanzchef Mertl und IT-Chef Buresch sowie Fachvorstände „prozess- und ressortübergreifende Digitalisierung- beziehungsweise KI-Projekte priorisieren und vorantreiben“, hieß es.

Mit Nachdruck betonte der Finanzer seinen guten Austausch mit der IT im BMW-Konzern und die Herausforderungen, die speziell in den letzten Jahren gemeistert wurden. „BMW kann in Sachen Digitalisierung nicht auf der grünen Wiese starten. Wir haben eine historisch gewachsene IT mit vielen Datensilos, die wir dabei sind, aufzubrechen,“ so Mertl. Für diese Jahr will er zusammen mit IT-Chef Buresch und der IT vor allem das Thema künstliche Intelligenz fachbereichsübergreifend vorantreiben.