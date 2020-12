Continental entwickelt ein autonom fahrendes Transportfahrzeug, um die Effizienz der eigenen Produktion weiter zu steigern. In der Fertigung von Bremssystemen beispielsweise können die selbst entwickelten und aufgebauten autonomous Automated Guided Vehicles (aAGV) Schwerlasten von über einer Tonne transportieren.

Inzwischen zeigen laut Continental aAGV Tag für Tag ihre Leistungs- und Tragfähigkeit an den Standorten in Zvolen (Slowakei) und Frankfurt am Main. Die ersten Roboterfahrzeuge im Entwicklungsstadium fahren dort im Probebetrieb autonom zwischen Start- und Zielort und transportieren dabei Material für die Bremsenfertigung. Die aAGV orientieren sich selbst und weichen Hindernissen flexibel aus. Möglich wurde diese Eigenentwicklung unter anderem durch einen Technologie-Transfer aus dem Pkw-Bereich: Das Know-how bezüglich Umgebungssensoren wie Radar, Kamera, Ultraschall und Lidar, sowie der Sensorfusion und Modellierung einer Fahrumgebung war dem Unternehmen zufolge ein entscheidender Baustein für die aAGV-Entwicklung.