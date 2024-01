Mitarbeiterqualifizierung als Fokusthema der Digitalisierung

An den Ergebnissen dieser Analyse, so das Unternehmen selbst, ließ sich ablesen, dass die größte Challenge nicht in der IT selbst bestünde, sondern darin, Kultur und Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren. „Wir machen große Fortschritte, insbesondere investieren wir sehr viel Zeit und Kapazität bei unser Digitalisierungsstrategie ins Handlungsfeld Kultur & Mindset". Denn für mich ist der wichtigste Schlüssel nicht die Hard- oder Software, sondern wie wir unsere Mitarbeiter:innen auf dem Weg in die digitale Welt mitnehmen und fit machen“, erklärt auch CDO Felix Schwabe in einem LinkedIn-Post.

Eine Idee, um diese Herausforderung anzugehen, wurde in einigen Workshops generiert und mit einem interdisziplinären Team aus nahezu allen Abteilungen umgesetzt: ein digitales Ökosystem, das in verschiedensten Formaten zu Themen der Digitalisierung informiert. Durch Podcasts, Brown Bag Sessions, Whitepaper etc. soll das nötige Mindset etabliert werden, um den digitalen Wandel voranzutreiben.

Konkrete zielt das digital.eco darauf ab, die Digitalisierung leicht verständlich zu erklären, ​unterschiedliche Schwerpunkte zu beleuchten​ und den Mitarbeitern eine Plattform zum Austausch über diese zu bieten. Unter den Fokusthemen befinden sich beispielsweise Programmierungsanleitungen, KI-Use Cases und agile Arbeitsformen. Zudem sollen neue Impulse sowie bestehende Aktivitäten gebündelt und zugänglich gemacht werden. Zu guter Letzt bietet das digital.eco Zugang zu digitalen Erlebnissen, Schulungen und Methoden. Kurzum finden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort alles, was zur Digitalisierung der Geschäftsmodelle benötigt wird.