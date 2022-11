Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit gibt es jetzt das Telematik-Projekt ADAC Smart Connect. Mitglieder des Automobilclubs erwarten Zusatzleistungen wie präventive Fahrzeug-Tiefendiagnose und gezieltere Hilfe im Pannenfall. Bei ADAC Smart Connect handelt es sich um ein cloudbasiertes System, das die fehlerbasierte Erstdiagnose eines Fahrzeugs aus der Ferne ermöglicht. Kern des Systems ist ein digitales Produkt, das von Hella in Kooperation mit dem französischen Telematik-Spezialisten Munic S.A. unter dem Projektnamen macsLive entwickelt wurde.

Es soll Mobilitätsdienstleistern, flottenbasierten Unternehmen und Versicherern Informationen bieten, die dazu beitragen, Fahrzeuge maximal mobil zu halten. Voraussetzung ist, dass ein Telematik-Dongle an der OBD-Schnittstelle des betreffenden Fahrzeugs angeschlossen ist. Per Funk werden dann ausschließlich relevante Fahrzeug- und Systemdiagnosedaten an die Cloud übertragen. Auf dieser Basis können Experten die richtige Entscheidung über notwendige Maßnahmen treffen – etwa den mobilen Einsatz eines Technikers mit der passenden Batterie oder die Information einer Werkstatt.