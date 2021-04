Laut einem Bericht des Manager Magazins habe Suder bereits ein erfolgreiches Gespräch mit den Vertretern der Eigentümerfamilien hinter sich und könnte schon in Kürze in den Vorstand berufen werden. Neben Suder sei noch eine weitere Bewerberin aus einem IT-Konzern im Rennen um den Posten, so der Bericht.

Suder studierte Physik, Neuroinformation, Theater- und Literaturwissenschaften. Vor ihrem Wechsel ins Verteidigungsministerium war die Managerin unter anderem für die Unternehmensberatung McKinsey tätig. Aktuell ist Katrin Suder als Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung sowie im Unternehmen TAE (Think Act Effect) aktiv, das Mentoring- und Qualifizierungsmaßnahmen für weibliche Führungskräfte anbietet.