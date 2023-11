Sajjad Khan erweitert ab sofort das Vorstandsteam der Porsche AG. Der 50-Jährige leitet beim Sportwagenhersteller das neu geschaffene Ressort Car-IT. Dieses verantwortet die Themen Konnektivität und Infotainment. Zudem beschäftigt sich das neuformierte Team mit den Anforderungen und der Integration von Ökosystemen Dritter in das Fahrzeug.

Khan teilt sich seine Büroflächen im Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach mit Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung. Im engen Schulterschluss sollen die Experten von dort aus gemeinsam die digitale Zukunft von Porsche mitgestalten. Diese Verzahnung zwischen Car-IT und der FuE sorge für eine bessere Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und sei ein klares Signal an die eigene Mannschaft, so Steiner.