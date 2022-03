Herr Kollmeier, mit dem gemeinsamen Angebot von Benteler, Mobileye und Beep reiht man sich in eine Reihe von Anbietern ein, die den Markt für autonome Shuttles erobern möchten. Wodurch hebt sich Ihr Angebot von der Konkurrenz ab?

Der Markt für autonome Mover zeigt heute ein sehr begrenztes Angebot an Fahrzeugen auf – schlüsselfertige Komplettlösungen gibt es kaum. Mit unserer Partnerschaft können wir diese Lücke schließen und genau solche Komplettlösungen anbieten. Zudem offerieren wir ein Qualitäts- und Funktionslevel, das künftig neue Maßstäbe in der autonomen Mobilität setzen wird: Unser Mover wird nach automobiltechnischen Standards entwickelt und produziert. Die Technik des Movers basiert auf robusten, erprobten Systemlösungen der Automobilindustrie. Dies ist neu.

Auch können wir durch die gemeinsame Entwicklung des autonomen Movers mit Mobileye, dem Zulieferer des autonomen Systems, alle Schnittstellen von Anfang an optimieren. Es gibt also keine nachträglich angebrachten Sensoren oder Kameras, die wirken, als wären sie auf das Fahrzeug aufgeklebt. Gemeinsam integrieren wir diese Sensoren optimal für maximale Funktionssicherheit. Und wir können bauseitig die komplette Vernetzung des autonomen Systems mit dem Fahrzeug und seinen Daten von Anfang an umsetzen. Autonomes System und Karosserie sind also perfekt aufeinander abgestimmt.

Mit Beep betrachten wir die Use Cases des Nutzers. Hier kommt das Know-how von Beep als erfahrener Betreiber von autonomen Movern ins Spiel. Mit Beep können wir vielfältigste Use Cases in die Funktionalität des Movers einbauen und die benötigte Software anbieten. Das ist beispielsweise hilfreich für Fragestellung wie: Wie erkennt der Mover, dass ein Rollstuhlfahrer zusteigen will, so dass die Auffahrrampe automatisch herausfährt und dabei auch niemanden verletzt?

Ab dem Jahr 2024 möchten Sie mit Ihren Partnern die Produktion der entsprechenden Fahrzeuge starten. In welchem Umfang, etwa hinsichtlich der abgedeckten Städte und Menge der eingesetzten Fahrzeuge, möchten Sie an den Start gehen und welche Ziele möchten Sie mittel- und langfristig erreichen?

Der Benteler Mover wird für den globalen Markt entwickelt. 2024 starten wir mit der Produktion im und für den amerikanischen Markt. Eine Ausweitung auf Europa und Asien ist spätestens für 2025 geplant. Wir haben heute schon Anfragen in Stückzahlen, die das aktuelle Marktangebot um ein Vielfaches übertreffen. Wir sehen hier heute schon Potenzial für mehrere tausend autonome Mover pro Jahr.