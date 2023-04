Mit einem betagten Smartphone will im turbulenten Alltag kaum jemand unterwegs sein und endlich gibt es nach dem neuesten Update jene Funktionen, die man sich schon immer gewünscht hatte. Dafür meldet sich das Gerät beim nächsten Einschalten – eine kurze Bestätigung - und schon kann der Download beginnen. Klappt unterwegs und überall – einfacher geht es kaum. Der Datenturbo 5G macht es möglich.

Was bei Handy, Tablet oder heimischem Fernseher seit langem an der Tagesordnung ist, setzt sich auch bei immer mehr Autoherstellern durch. Tesla war nicht der erste, aber wohl derjenige, der seine Updates kundenwirksam in Szene setzte. Ganz nebenher ist die neueste Software im Fahrzeug das eine, doch wer bei der Suche nach einem Traumgebrauchtwagen das ein oder andere Ausstattungsmerkmal vermisst, freut sich mittlerweile darüber, dass immer mehr Hersteller einzelne Zusatzausstattungen nachträglich on Demand freischalten können.

Over-the-Air-Updates ist noch nicht Standard in Neuwagen

Dabei ist es nicht so, dass jeder Neuwagen obligatorisch auch Over-the-Air-updatefähig ist. Bestes Beispiel ist der neue Ferrari Purosangue, mit einem Mindestkaufpreis von mehr als 380.000 Euro eines der aktuell teuersten Serien-SUV auf dem europäischen Markt, der nicht nur auf ein Onboard-Navigationssystem, sondern auch auf Updates von unterwegs verzichtet. Für eine neue Software muss der Purosangue jedes Mal in die lokale Ferrari-Werkstatt. Doch die edlen Norditaliener sind längst keine Ausnahme, denn überraschend viele Autohersteller patzen unverändert bei den zeitgemäßen Updates, die längst selbstverständlich sein sollten. Der Grund liegt zumeist in einer betagten IT-Struktur. Wurde das Bordnetz oder zumindest ein Teil davon beispielsweise von einem älteren Modell übernommen, kann es zum Beispiel düster aussehen mit den aufgefrischten Funktionen.

Nach Angaben der Analysten von Jato Dynamics waren auf dem deutschen Markt Ende des vergangenen Jahres gerade einmal 34 Prozent aller Neufahrzeuge für einen kabellosen Datentransfer ausgelegt. Zwei Drittel aller Neufahrzeuge müssen demnach für eine neue Software und das Aufspielen frischer Fahrzeugfunktionen in die Werkstatt. Dabei ist immerhin die Hälfte aller neuen SUV für Over-the-Air-Updates vorbereitet. Ähnlich groß ist der Anteil sonst nur bei Modellen ab der Mittelklasse. In den Fahrzeugsegmenten darunter sieht es deutlich schlechter aus.