Sharing, Pooling, Ridehailing? Die neue Mobilitätswelt kannte in der Vergangenheit nur einen Gedanken: geteilte Verkehrsmittel werden die Art und Weise, wie sich Menschen in Zukunft fortbewegen in den nächsten Jahren prägen. Doch mit der Coronapandemie und dem Aufruf zum Social Distancing entfernten sich Menschen nicht nur voneinander, sondern auch von der (schönen) neuen Mobilitätswelt.

Diese Tendenzen bestätigt auch eine globale Mobilitätsstudie von Continental, für die in Kooperation mit dem Sozialforschungsinstitut Infas das Nutzerverhalten in Deutschland, Frankreich, den USA, Japan und China untersucht wurde. In Frankreich und Deutschland geben 80 Prozent der Befragten an, dass sich ihr tägliches Mobilitätsverhalten während der Pandemie verändert habe. Die USA kommen mit 81 Prozent auf einen ebenso hohen Wert. Die stärkste Veränderung gab es in den asiatischen Ländern: In Japan änderten 88 Prozent der Menschen ihr Mobilitätsverhalten, China kommt sogar auf einen Wert von 93 Prozent.

Deutsche setzen mehr auf individuelle Mobilität

Im dicht besiedelten Deutschland mit einem vergleichsweise engmaschigen Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln ist es knapp ein Viertel (23 Prozent) der Befragten, das das Auto häufiger nutzt als vor Ausbruch der Pandemie. Selbst in Frankreich, wo die Bewegungsfreiheit und damit die Mobilität besonders stark eingeschränkt wurde, haben 16 Prozent der Bevölkerung das Auto häufiger genutzt.

Doch nicht nur der ÖPNV ächzt unter dem Nachfrageeinbruch. Ähnlich ergeht es auch den Carsharing-, E-Scooter- und Ridesharing-Diensten, die in Zeiten von Corona ihre Wachstumspläne vorerst auf Eis legen müssen. Eine rasche Erholung ist nicht in Sicht: Laut einer Befragung des ADAC wird das eigene Auto auch nach Ende der Pandemie zu den langfristigen Gewinnern gehören. Ein Sechstel der Befragten will es nach der Krise häufiger nutzen.