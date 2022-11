Was bringt autonomes Fahren?

Autonomes Fahren soll vor allem für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. In Bezug auf die Mobilität der Zukunft gelten autonome Fahrdienste als eine der größten Hoffnungen. Sie bieten Personentransporte an, bei denen auf menschliche Fahrer verzichtet wird. Teils ist noch Sicherheitspersonal an Bord, das im Notfall eingreifen kann. Insgesamt ist die Technologiebranche, allen voran die Google-Schwesterfirma Waymo, den etablierten Automobilherstellern bei gefahrenen Robotaxi-Strecken deutlich überlegen. Es ist abzusehen, dass auch in Zukunft nur wenige Unternehmen die Kompetenzen besitzen, um das autonome Fahren entscheidend voranzutreiben. Bei autonomen Fahrsystemen werden sich mittel- und langfristig, aufgrund des hohen Investment,s deshalb nur wenige Anbieter durchsetzen, so die Analyse des Center of Automotive Management (CAM) im Mobility Services Report 2022.