Cruise-Unfälle bremsen GM aus

In den USA gehört General Motors unzweifelhaft zu den größten Treibern des autonomen Fahrens. 2016 übernahm der Autobauer das Startup Cruise Automation und bündelte in der Tochtergesellschaft seine Entwicklungen. Anfang 2020 markierte die Präsentation des autonomen Shuttles Cruise Origin schließlich den Auftakt für mehrere Milliardeninvestitionen. GM zeigte sich vom Robotaxi-Dienst in San Francisco, der ohne Sicherheitsfahrer auskommt, beeindruckt und erwarb im Anschluss weitere Anteile. Seit Kurzem steckt die Erfolgsgeschichte der GM-Tochter jedoch in einem dunklen Kapitel fest. Nur einige Wochen lang war Cruise im Besitz der Erlaubnis zur Ausweitung seiner fahrerlosen Beförderungen in San Francisco. Zwei verheerende Unfälle später darf der Shuttle-Dienst keine Fahrzeuge ohne Menschen am Steuer mehr auf die Straßen lassen.

Ein selbstfahrendes Auto für Privatkunden sei laut GM-Chefin Marry Barra für Mitte des Jahrzehnts geplant. Das Fahrerassistenzsystem Super Cruise bietet der Hersteller indes für Konzernmarken wie Cadillac, Chevrolet, GMC oder Hummer an. Bis 2023 soll es in weiteren Volumenmodellen zum Einsatz kommen. Per Update wurde bislang etwa der automatisierte Spurwechsel ergänzt und das unterstützte Straßennetzwerk von 200.000 auf über 400.000 Meilen erweitert. Währenddessen steht für die Premiumfahrzeuge des OEMs die Weiterentwicklung Ultra Cruise in den Startlöchern. Das Assistenzsystem bildet zwar ebenfalls Level 2+ ab, soll jedoch 95 Prozent aller Fahrszenarien automatisiert beherrschen, also über Highway-Fahrten hinausgehen und den Nutzer auch in Innenstädten oder beim Einparken unterstützen. Den Anfang sollten im Jahr 2023 der vollelektrische Cadillac Celestiq sowie weitere Chevrolet-Modelle machen. Das System funktioniere laut GM auf über drei Millionen Kilometern Straße in den USA und Kanada. Genutzt werde dafür die typische Kombination aus Kameras, Radar- und Lidarsensoren sowie die Snapdragon Ride-Plattform von Qualcomm. Sie verfügt über einen 5-Nanometer-SoC sowie einen KI-Beschleuniger und soll die nötige Rechenleistung ermöglichen.

Um das autonome Fahren auch in China zu forcieren, investiert der US-Autobauer zudem in einen lokalen Experten: Rund 300 Millionen Dollar steckt GM in Momenta aus Peking. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von KI-Algorithmen für das autonome Fahren spezialisiert. Überdies kooperieren GM und Cruise mit Honda. Im Zuge dessen wurde im September 2022 ein Testprogramm auf den Weg gebracht, das mittels eines Kartierungsfahrzeugs eine hochauflösende Karte in den japanischen Städten Utsunomiya und Haga erstellen soll. Das von den drei Partnern entwickelte Fahrzeug Cruise Origin soll danach in einen autonomen Mobilitätsdienst von Honda überführt werden.