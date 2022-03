„Um anspruchsvolle und sichere Funktionalitäten in einem Fahrzeug zu ermöglichen, braucht es modernste Software in allen Komponenten der digitalen Wertschöpfungskette. Diese bildet das Rückgrat für intelligente Fahrerassistenzsysteme", sagt Nicolai Martin, Senior Vice President Fahrerlebnis bei der BMW Group.

Im Rahmen der Kooperation sollen mehr als 1.400 Experten weltweit zusammenarbeiten. Unter anderem beteiligen sich Standorte in Deutschland, USA, Schweden, China, Rumänien und das BMW AD Test Center in Tschechien. Für weitere Partner, die sich der gemeinsamen Initiative anschließen wollen, sei man offen, heißt es bei BMW.

Neue Kooperation löst Zusammenarbeit mit Mobileye ab

Durch die neue Vereinbarung mit Qualcomm und Arriver wird in Zukunft die Kooperation BMWs mit dem langjährigen Partner Mobileye auslaufen. „Unsere Kooperation mit Intel/Mobileye bleibt vorhanden und bezieht sich auf den aktuellen Technologiebaukasten, der erstmals im neuen BMW iX zum Einsatz kam und den wir in den kommenden Jahren parallel in weiteren Serien-Fahrzeugen verwenden werden", erklärt Nicolai Martin. "Die anstehende Zusammenarbeit mit Qualcomm und Arriver für die Entwicklung einer skalierbaren Softwareplattform für automatisierte Fahrfunktionen betrifft die nächste Generation unseres Technologiebaukastens mit Marktreife ab Ende 2025 und anschließender Ausrollung in neue Fahrzeugprojekte. Im Rahmen dieser neuen Kooperation sind und bleiben wir offen für weitere Partner.“