Konkret hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den Partnern die Genehmigung erteilt, im Apcoa-Parkhaus P6 in der Landeshauptstadt ein fahrerloses Parksystem nach Level 4 in den Serieneinsatz zu bringen. „Die weltweit erste Genehmigung für den Kundenbetrieb unserer gemeinsam mit unserem Technologiepartner Bosch entwickelten vollautomatisierten und fahrerlosen Parkfunktion zeigt: Innovationsführerschaft und 'Made in Germany' gehen Hand in Hand“, sagt Mercedes-Vorstand und CTO Markus Schäfer. „Nach der Markteinführung des Level 3-Systems Drive Pilot werden wir in Kürze mit dem Intelligent Park Pilot ein Level 4-System fürs Parken anbieten – und das alles in diesem Jahr. Damit zeigen wir unseren Kunden, wie Technologie den Alltag verbessern und unseren Kunden wertvolle Zeit schenken kann.“ Markus Heyn, Bosch-Geschäftsführer und Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions, ergänzt: „Unser Ziel ist es, künftig weitere Parkhäuser mit der entsprechenden Infrastrukturtechnik auszustatten – in den kommenden Jahren sollen es weltweit bereits mehrere Hundert sein.“

Nutzer des Systems können ihr Fahrzeug am Eingang des Parkhauses abstellen, woraufhin das Auto selbstständig zu einem Stellplatz navigiert. Ebenso automatisiert erfolgt auch die Abholung. Möglich macht dies das Zusammenspiel aus der intelligenten Infrastruktur von Bosch sowie der Fahrzeugtechnik von Mercedes-Benz: Sensoren im Parkhaus überwachen den Fahrkorridor und das Umfeld des Fahrzeugs, während die Technik im Fahrzeug diese Informationen in Fahrmanöver umsetzt.