Wie läuft eine solche Anfrage ab?

Letztlich geht es nicht nur darum, Kundendaten in Summe einzusammeln. Deshalb kann jeder unserer Funktionsentwickler ein Script anfordern oder schreiben, mit dem spezifische Fragen an die Kundenflotte gestellt werden. Beispielsweise möchte ein Entwickler im Autonomous Driving Development Center in Unterschleißheim wissen, wie viele BMW 5er beim Rechtsabbiegen in New York den Blinker gesetzt haben. Dann bekommt er diese Informationen für den angegebenen Zeitraum und kann Funktionen zielgerichtet adaptieren. In einer Heatmap wird über die Geoposition zudem festgehalten, wo eine Funktion vom Kunden genutzt wird und wo eben nicht. Dadurch sind wir bei datengetriebener Entwicklung in der Lage, schneller zu iterieren.

Andere Hersteller bauen zusätzlich auf Daten von Robotaxis. Ist BMW auf diesem Gebiet zu zögerlich?

Das ist zunächst eine Frage des Geschäftsmodells. Wir haben uns diese über Jahre intensiv gestellt – auch in Verbindung mit Carsharing. Wir haben jedoch entschieden, uns auf das Endkunden-Business zu fokussieren. Einen Taxibetrieb in einzelnen Geofences zu starten, ist für uns nicht attraktiv. Vor allem, wenn dem Stack-Entwickler nur Fahrzeuge bereitgestellt werden. Auf technischer Seite hat sich zudem herauskristallisiert, dass die Robotaxi-Technologie nicht eins zu eins auf die Sonderausstattung für Endkunden übertragbar ist. Das liegt nicht nur an der begrenzten Realisierung mit Geofences, sondern auch am unterschiedlichen Usecase. Für den Endkunden ist es beispielsweise sehr entscheidend, ob die elektrische Reichweite durch automatisierte Fahrfunktionen massiv eingeschränkt wird. Es existieren Robotaxis, bei denen der Energieverbrauch des Sensor-Setups höher ist als der des Antriebs. Kein Kunde möchte zusätzlich für eine Sonderausstattung bezahlen, die ihm die Reichweite mindert. Ebenso möchte jeder in der Lage sein, sein Auto in der Waschstraße zu waschen. Je nach Dachaufbau eines Robotaxis ist das aufgrund der Lidar-Sensoren gar nicht möglich. Die Verbindung dieser Technologie mit einem Level-4-Angebot ist somit ein technischer Weg, der noch veränderte Lösungen benötigt.

Für die Ampelerkennung der Active Cruise Control erhielt BMW den CCI-Award 2021. Welche Innovation im Bereich autonomes Fahren könnte den nächsten Award bescheren?

Wir möchten mit unserem Highway Assist möglichst die gleiche Begeisterung auslösen und ihn bald über die USA und Kanada hinaus erlebbar machen. Ich glaube, dass er ganz klar Seinesgleichen sucht. Immerhin besteht der Highway Assist nicht nur aus der Hands-Free-Funktion, sondern ist verbunden mit einem breiten Funktionsangebot, wie es im Markt sonst nicht zu sehen ist. Über einen weiteren Award würden wir uns deshalb sehr freuen!