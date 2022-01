Lidar für hochauflösende Nahfelderkennung in Echtzeit

Lidar (Light Detection and Ranging) ist besonders stark bei der Generierung hochauflösender 3D-Informationen in Echtzeit. Anders als beim verwandten Radarsystem erfassen Lidar-Sensoren ihre Umwelt allein mit Hilfe von Licht, das durch einen Fotosensor erfasst wird. Aktuell gibt es zwei Verfahren, das sogenannte Time of Flight, auch TOF oder Laufzeitmessung genannt, oder Frequency-Modulated Continuous Wave (FMCW), welche über Frequenzmodulation funktioniert.

Je umfassender und verlässlicher ein autonomes Fahrzeug die Umgebung erkennen soll, desto wichtiger werden auch die Anzahl sowie eine spezielle Anordnung von Sensoren, betont der Fertiger Osram Opto Semiconductors, der über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung spezieller Infrarotlaser für Lidarsysteme verfügt. Bei den Lasern stärken die Halbleiterexperten ihr Programm um ein Bauteil, das speziell für die hochauflösende Nahfelderkennung in Lidarsystemen entwickelt wurde. Neben dem weiten Blick nach vorne – mit einem sogenannten Long-Range-Lidar bis etwa 250 Meter – müsse beim autonomen Fahrzeug auch eine verlässliche Erfassung des unmittelbaren Autoumfelds erfolgen, heißt es. Den Bereich sogenannter Short- beziehungsweise Mid-Range-Lidare definiert das Unternehmen bis etwa 90 Meter Entfernung. Diese Systeme können beispielsweise Überholvorgänge auf der Autobahn oder den Stadtverkehr abdecken.

Osram stellte dazu einen einkanaligen Pulslaser vor. Wie auch bei Hella standen bei der Entwicklung des Osram-Produkts die Eckpunkte Leistung und Baugröße im Lastenheft. Die Halbleiterfachleute sprechen von einer verbesserten Strahlqualität und besonders kompakten Abmessungen. Mit lediglich 0,3 mal 0,6 Millimeter seien extrem kompakte Designs für Systemhersteller möglich. Eine Effizienz von rund 30 Prozent soll helfen, die Gesamtkosten des Systems im Betrieb gering zu halten. Mit einer optischen Leistung von 65 Watt bei 20 A habe das Bauteil nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal am Markt, es eigne sich auch ideal für die Erfassung der unmittelbaren Fahrzeugumgebung und trage so zu hochauflösenden Bildern für nachgelagerte Systeme bei, heißt es.

Schub fürs autonome Fahren mit Valeos Generation 3-Lidar

Am Vormittag des 23. November verspricht Geoffrey Bouquot, Senior Vice-President R&D and Strategy von Valeo, einen entscheidenden technologischen Fortschritt in Richtung autonomer Fahrzeuge. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellt der CTO des französischen Zulieferers die dritte Generation seines scannenden Lidar vor, mit dem das Unternehmen im Jahr 2024 auf den Markt kommen will. Das System soll einzigartige Werte in Bezug auf Reichweite, Auflösung und Frame Rate bieten und ein 3D-Echtzeitbild der Fahrzeugumgebung mit 4,5 Millionen Pixeln und 25 Bildern pro Sekunde rekonstruieren. Im Vergleich zur vorherigen Generation wurde die Auflösung Valeo zufolge um das zwölffache, die Reichweite um das dreifache und der Blickwinkel um das 2,5-fache vergrößert.

Laut Valeo bedeutet dies, dass das Fahren in vielen Situationen – von Automatisierungsgrad 2 aufwärts – an das Fahrzeug delegiert werden kann, einschließlich Autobahnfahrten bis 130km/h. Das System erfasse und klassifiziere alle Objekte in der Umgebung des Autos, auch bei schlechten Licht- und Sichtverhältnissen. Ein Highlight dabei sei das Tracken von Fahrzeugen in der Umgebung, selbst wenn diese sich nicht mehr im Sichtfeld des Fahrers befinden. Dazu nutze es Algorithmen, um deren weitere Bewegungen zu antizipieren und gegebenenfalls Sicherheitsmanöver auszulösen. Der Lidar warne nicht nur das eigene Fahrzeug, sondern – via Cloud – auch andere Fahrzeuge. Wie der Lidar-Experte des Hauses, Clément Nouvel, erläutert, sei ein hohes Maß an Validierungsleistung für das System erforderlich. Man plane zudem eine konstante Weiterentwicklung des Systems.

Wie man beim Zulieferer weiter betont, sei man das erste und ist bis heute einzige Unternehmen, das einen scannenden Lidar in industriellem Maßstab herstelle. Bei Valeo verweist man in diesem Zusammenhang auf bereits über 150.000 produzierte Einheiten. Dem Unternehmen zufolge wächst der Lidar-Markt bis 2030 auf über 50 Milliarden US-Dollar. Das neue Lidar der dritten Generation soll in dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen. Die entsprechenden Systeme des Zulieferers werden im bayerischen Wemding produziert. Dort, so heißt es, montiere man die Komponenten mit einer Präzision im Mikrometerbereich.