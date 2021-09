„Ultrakurze Übertragungszeiten und die zuverlässige Verbreitung sicherheitsrelevanter Informationen sind für vollautonomes Fahren unabdingbar“, so Maxime Flament, Chief Technology Officer bei der 5G Automotive Association (5GAA). Diese Vorteile im Blick, gründeten vor fünf Jahren Audi, BMW und Daimler zusammen mit Intel, Ericsson, Huawei und Qualcomm diese Initiative, um C-V2X auch in Europa voranzutreiben. Mittlerweile gehören der 5GAA mehr als 100 Unternehmen an (auch VW).

Was sie antreibt, dürfte eine gewisse Zukunftssicherheit sein: „C-V2X ist so vielseitig ein Schweizer Armeemesser, was den Standard besonders für die Autoindustrie interessant macht“, betont Flament. Die Funklösung biete unter anderem den Vorteil, Smartphones von Fußgängern und Radfahrern mit Autos zu vernetzen – sofern diese ihre Positionsdaten hergeben. Und: „Vernetzte Mobilitätsstandards sind keine Zukunftsvision mehr.“ Was heute meist noch auf 4G funkt wird bald auf 5G laufen – und künftig womöglich auf 6G. Denn das ist die nächste Entwicklungsstufe, die flächendeckendem autonomen Fahren den entscheidenden Push geben dürfte.

5G wird nicht ausreichen

Davon geht zumindest Ivan Ndip vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM aus. 5G stoße an Grenzen, etwa wenn Up- und Downloads datenintensiver hochauflösender Umgebungsdaten in Echtzeit erfolgen müssen. Ndip: „Daher sind wir der Meinung, dass mit 5G wahrscheinlich echtes autonomes Fahren gar nicht möglich sein wird.“

6G, an dem bereits Forscher arbeiten und das in zehn Jahren starten soll, werde das Fünfzigfache der Datenrate und ein Zehntel der Latenz von 5G haben: Während 5G eine Datenrate von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde und eine Latenz von etwa einer Millisekunde bietet, soll 6G ein Terabit pro Sekunde und eine Latenz von etwa 100 Mikrosekunden schaffen. Außerdem soll es praktisch ausfallsicher sein.

Komplexer Mischverkehr könnte zum Problem werden

Und trotzdem die Vernetzung, Sensorik und Rechenleistung deutliche Fortschritte machen, bleibt die Frage, ob diese ausreichen, damit sich vollautonome Fahrzeuge flott und sicher durch komplexen Verkehr bewegen können. Als vor Jahren die ersten Robo-Autos von Google durch den Stadtverkehr von Palo Alto zuckelten, galten sie als lästiges Verkehrshindernis. Denn um im Mischverkehr nicht analoge Fahrzeuge und Passanten zu gefährden, ging das vollautonome Gefährt auf Nummer sicher. Für alle Beteiligten eine quälende Sache.