Das autonome Fahren galt lange Zeit als eines der Zukunftsthemen schlechthin, bis Coronakrise und Elektromobilität das Engagement der Autohersteller und Zulieferer zwangsweise schmälerten. Mittlerweile rückt die Vision autonomer Fahrzeuge jedoch wieder vermehrt in den Fokus, und die Akteure der Automobilindustrie tasten sich über neue Fahrerassistenzsysteme an die höheren SAE-Level heran. In unserem großen Überblick zum Fokusthema beleuchten wir, welche Hersteller dabei die größten Fortschritte verbuchen, wie sie sich mit Tech-Unternehmen arrangieren, wo die Technologie zuerst eingesetzt werden könnte und welche Herausforderungen noch zu meistern sind. Denn eines ist klar: Autonomes Fahren stellt hohe Ansprüche an Technik, Infrastruktur und Recht.