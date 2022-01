Und trotzdem der Start des Probebetriebs noch in eine kritische Phase der Coronapandemie fiel, schien das Interesse an dem Shuttle-Projekt durchaus hoch gewesen zu sein. Bis Ende Juni transportierten die Minibusse laut VBK knapp unter 1.100 Fahrgäste und absolvierten fast 700 Fahrten. „Damit haben wir die magische 1.000er-Marke gerissen und sind sehr zufrieden“, sagte VBK-Geschäftsführer Alexander Pischon. Nun gilt es für die beteiligten Projektpartner, den Abschlussbericht zu erstellen und die Frage zu beantworten, welchen Beitrag People Mover in Zukunft auch im großen Maßstab leisten könnten.

Neues Gesetz holt Shuttles aus dem Labor

Bislang mussten in autonomen Bussen wie dem EVA-Shuttle aufgrund der Rechtslage in Deutschland menschliche Sicherheitsfahrer mit an Bord sein, die im Notfall das Ruder übernehmen können. Das ändert sich nun durch ein Ende Juli in Kraft getretenes Gesetz, das den Regelbetrieb autonomer Fahrzeuge auf SAE-Level 4 ohne Sicherheitsfahrer schon ab kommendem Jahr im öffentlichen Straßenverkehr ermöglichen soll. „Deutschland wird mit dem neuen Gesetz zur neuen Nummer eins beim autonomen Fahren“, zeigte sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beim Launchevent der EVA-Shuttles Mitte April selbstbewusst. Es würde auch die Shuttles und People Mover endlich aus ihren „Laboren“ holen.