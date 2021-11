Wie die vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegebene Befragung unter 1.003 Personen ab 16 Jahren zeigt, wäre eine künstliche Intelligenz am Steuer für die Menschen in Deutschland kein Hinderungsgrund mehr, sich in ein Fahrzeug zu setzen. Demnach können sich 99,8 Prozent grundsätzlich vorstellen, ein autonomes Verkehrsmittel zu nutzen.

Vor gut einem Jahr lag der Anteil Bitkom zufolge bei 93 Prozent, vor zwei Jahren erst bei 77 Prozent. Am ehesten gelte bei U- und S-Bahnen der Mensch im Steuerhaus als verzichtbar, fast drei Viertel (73 Prozent) würden in solche autonomen Bahnen einsteigen, heißt es beim Digitalverband. Zwei Drittel (66 Prozent) würden autonome Busse nutzen. Jeweils sechs von zehn (62 Prozent) können sich vorstellen, in einen selbstfahrenden Privat-Pkw, Mini-Shuttle-Bus oder ein selbstfahrendes Taxi zu steigen. Ebenfalls noch eine Mehrheit (59 Prozent) würde autonome Regional- oder Fernzüge nutzen. Rund ein Drittel (32 Prozent) würde ein autonomes Schiff besteigen und 30 Prozent ein autonom fliegendes Flugzeug.