Hochautomatisierte Fahrzeuge und People Mover auf Level 4 gelten als der nächste heilige Gral in der Automobilindustrie. Das Interesse der Kunden ist hoch, glaubt man dem weltweit angelegten „ACES Consumer Survey 2020“ von McKinsey: Zwei Drittel der Teilnehmer geben darin an, dass sie die Marke wechseln würden, wenn dadurch das Auto bessere automatisierte Fahrfunktionen böte. In China liegt diese Bereitschaft mit über 80 Prozent sogar noch deutlich höher als in wichtigen nordamerikanischen und europäischen Märkten.

Und doch sind die Unterschiede auf technisch-politischer Ebene groß zwischen dem Reich der Mitte und dem Westen. „In den USA und Europa verfolgt die Branche einen On-Board-Ansatz, sie will die maximal mögliche Intelligenz ins Fahrzeug packen“, sagt Volkmar Tanneberger, Branchenexperte und ehemaliger Leiter der Technischen Entwicklung bei Volkswagens China-Joint-Venture mit SAIC. „Für die dortigen Tech-Player ist das Auto die letzte Bastion, die noch nicht vollständig erreichbar ist für Data Analytics.“

Cloudbasierter Ansatz wird in China präferiert

Die US-Tech-Player wollen diese Daten primär im Fahrzeug auswerten. „Dagegen verfolgt China den Ansatz eines Ökosystems, in dem das Backend viel mächtiger ist“, so Tanneberger weiter. Es gibt dafür durchaus technische Argumente und Chinas massive Verkehrsprobleme in den Metropolen dürften durch ein zentrales System leichter zu managen sein, der Ansatz kommt aber auch politisch nicht ungelegen: Der Staat hat ein Interesse daran, seine Bürger engmaschig zu überwachen, was mit einem cloudbasierten Ansatz viel einfacher umzusetzen ist. Zudem gelten Geodaten, ohne die kein autonom agierendes Fahrzeug auskommt, in China als hochsensibel.

Johannes Deichmann, Partner bei McKinsey, geht davon aus, dass jeder OEM, der beim autonomen Fahren mitmischen will, zwei Software-Stacks vorhalten muss: einen für China und einen für den Rest der Welt. Deichmann leitet McKinseys Automotive-Softwareinitiative in EMEA. „Es ist offen“, sagt er, „wie stark sich diese beiden Stacks unterscheiden werden“ – und damit sind die Kosten unklar, die für die OEMs mit dieser Zweigleisigkeit verbunden sind. Volkmar Tanneberger befürchtet, dass oberhalb der Sensorik-Ebene vieles bei den beiden Stacks „komplett anders“ sein wird. „Gerade in der Entwicklung und Integration der Protokolle sowie in der Systempartitionierung steckt jedoch der Aufwand eines OEM.“