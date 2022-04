Volkswagens Hoffnungen ruhen auf Trinity

Weiteren Aufwind könnte das autonome Fahren bei Volkswagen ab 2026 bekommen. Mit dem elektrischen Zukunftsmodell Trinity möchte der Konzern unter anderem Autobahnfahrten auf Level 4 anbieten. „Es handelt sich hier um eine evolutionäre und nicht um eine revolutionäre Form der Entwicklung. Wir brauchen einen Dreiklang bestehend aus einer guten technischen Basis, Lösungsansätzen bei den Themen Haftung und Ethik sowie einen regulatorischen Rahmen“, erklärte Thomas Ulbrich, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich Technische Entwicklung, auf dem CCI Summit 2021. Viel Zeit bleibt dem Konzern nicht mehr: Die Bauarbeiten für einen neuen Greenfield-Standort in Wolfsburg, an dem der Trinity vom Band laufen soll, sind für das Jahr 2023 angesetzt. Rund zwei Milliarden Euro lässt sich Volkswagen das neue Werk kosten.

Eine weitere Zukunftsvision rund um das autonome Fahren bildet OnePod. Die autonome und elektrische Konzeptstudie wurde vom Volkswagen Group Future Center Europe in Potsdam entwickelt und gibt mit ihrem konfigurierbaren Innenraum einen Ausblick auf die urbane Mobilität der Zukunft sowie die künftige Kommunikation zwischen Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern.

Hamburg wird zum Testfeld für Volkswagen

Auf die Straße bringt der Konzern das autonome Fahren vor allem in Hamburg. Dort erprobt Volkswagen seit einiger Zeit autonome E-Golf auf einer neun Kilometer langen Teststrecke im realen Straßenverkehr. Ab 2025 soll in der Hansestadt dann ein Ridepooling-Dienst mit autonomen Versionen des ID. Buzz etabliert werden, die gemeinsam mit Argo AI entwickelt und von der Ridepooling-Tochter Moia betrieben werden. Vorab sollen dafür etwa 30 Testfahrzeuge in drei Stadtteilen unterwegs sein. Das Unternehmen hat bereits einen Prototypen mit dem eigenen Self Driving System (SDS) ausgestattet und testet die Kamera- und Sensortechnologie zusammen mit VW Nutzfahrzeuge auch im Umfeld von München.