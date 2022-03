Viele Hoffnungen im Hinblick auf das autonome Fahren ruhen bei BMW auf dem iX, der seit Juli 2021 in Dingolfing produziert wird und im November seinen Marktstart feierte. Das selbsternannte Technologie-Flaggschiff des bayrischen Herstellers ist bereits auf Fahrfunktionen bis SAE-Level 3 ausgelegt und soll ein Etappenziel auf dem Weg zur Level-4- oder gar Level-5-Autonomie darstellen. Ihren Beitrag zum technologischen Fortschritt in diese Richtung leistet etwa die Frontkollisionswarnung, die erstmals ein Erfassen des Gegenverkehrs beim Linksabbiegen sowie von Radfahrern und Fußgängern beim Rechtsabbiegen umfasst.

Rund 40 Fahrerassistenzfunktionen hat der bayrische Hersteller bereits am Markt. Level 2-Funktionen, die nahezu überall verfügbar seien, werden weiter ausgebaut, so Nicolai Martin, Senior Vice President Fahrerlebnis BMW Group. In naher Zukunft sollen neue Funktionen auch in den nächsten Fahrzeuggenerationen Anwendung finden. „Eine Level 3-Funktion – das heißt: wenn die Verantwortung vom Menschen auf die Maschine übertragen wird – werden wir in unseren Fahrzeugen erst anbieten, wenn diese absolut sicher ist und einen Mehrwert bietet. Das System muss in Extremsituationen – sogenannten corner cases – sicher reagieren“, erklärt Martin. Auf dem Weg zu weiteren autonomen Funktionen soll vor allem der im iX eingesetzte Technologiebaukasten verwendet und weiterentwickelt werden. Im kommenden 7er ist der vollständige Einsatz der Technologieplattform geplant.