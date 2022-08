Ist der Autopilot ein Schönwettersystem?

Der Tesla-Chef reagiert damit auf mögliche Radar-Fehlmessungen – etwa beim Durchfahren von Unterführungen – sowie den langen Lebenszyklus von Autos, der unweigerlich veraltete Sensorik mit sich bringt. Stattdessen soll ein neuronales Netz, das unter anderem mit Radardaten trainiert wurde, die Bilder der acht verbauten Kameras auswerten. Auf teure Hardware könnte damit ebenso verzichtet werden wie auf hochauflösendes Kartenmaterial. Das spart enorme Kosten, ermöglicht iterative Verbesserungen durch Softwareupdates und macht autonome Autos hypothetisch weltweit uneingeschränkt einsetzbar.

Sollte Tesla dieser technische Paradigmenwechsel gelingen, könnten die Kalifornier der Konkurrenz endgültig davonfahren. Die Nachteile sind jedoch offensichtlich: eine verminderte Leistung bei schlechten Sicht- und Lichtverhältnissen. Aufgelistet sind sie auf der Supportseite des Autobauers. Demnach können unter anderem schwerer Regen, Schnee, Eis, Nebel, Schlamm, extreme Hitze oder Kälte, direktes Sonnenlicht, entgegenkommende Scheinwerfer, montierte Gegenstände wie etwa Fahrradhalterungen, Autoaufkleber oder -folien, falsch ausgerichtete Stoßstangen sowie enge, stark gekrümmte oder kurvenreiche Straßen dazu führen, dass der Autopilot nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ein Sprung auf SAE-Level 3 liest sich anders.

Welche Funktionen hat der Autopilot von Tesla?

Untergliedert werden die Assistenzfunktionen derzeit in drei Ausbaustufen: Autopilot, Enhanced Autopilot und Full Self-Driving. Je nach Land kann der Funktionsumfang leicht variieren. Der Autopilot entspricht dabei einem System, wie es auch bei der Konkurrenz mittlerweile gang und gäbe ist. Es unterstützt beim Beschleunigen und Bremsen sowie beim Lenken, solange Fahrbahnmarkierungen vorhanden sind. Beim erweiterten Pendant ist Navigate on Autopilot an Bord. Dabei meistert das Fahrzeug eigenständig Autobahnkreuze und Autobahnausfahrten basierend auf der Navigation. Hinzu kommen automatische Spurwechsel, ein verbesserter Lenkassistent, der über komplexere Straßenführungen navigiert sowie eine Einparkhilfe.

Die deutlich innovativeren Features sind das sogenannte Summon und Smart Summon. Bei ersterem umfährt das Auto ohne Insassen komplexere Hindernisse auf engstem Raum, um den Fahrer aufzusammeln. Zweiteres ermöglicht eine automatisierte Parkplatzsuche nach dem Aussteigen. Bei Rückkehr kommt der Tesla ebenfalls wie ein Chauffeur vorgefahren.

Während die Konkurrenz Pilotparkhäuser für Automated Valet Parking ausstattet oder mit Memory Parking und Remote-Hilfen die ersten Schritte wagt, proklamiert Tesla gleich den großen Wurf – selbstverständlich nur für private Parkflächen und Einfahrten. Missbrauch ausgeschlossen? An Perfektion scheint es jedenfalls auch hier zu mangeln. So gibt der Autobauer selbst an, dass womöglich nicht alle Objekte im Umfeld erkannt werden und der Fahrer deshalb besonders auf schnell passierende Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autos achten muss.