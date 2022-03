Smarte Kooperationen befeuern Mikromobilität

Wie das Geschäft mit Rollern, Bikes & Co. mittlerweile läuft, zeigen die Zahlen einzelner Anbieter wie auch die zwischenzeitlich in Gang gesetzten Integrationen von Angeboten im Mikromobilitätssektor. So wirbt etwa Bolt damit, im Jahr 2020 den Scooterbetrieb auf 45 Städte in über 15 Ländern ausgeweitet zu haben - darunter Schweden, Norwegen und Portugal. 2021 sollten die E-Scooter dann über den gesamten Kontinent verteilt und in über 100 Städte angeboten werden. Mit 130.000 E-Scootern und E-Bikes auf den Straßen werde man 2021 offiziell zum größten Mikromobilitätsanbieter Europas, heißt es bei Bolt.

Mit dem Zusammenführen von Hardware in Form von Bikes und Rollern mit attraktiven Software-Angeboten machen derzeit zahlreiche Anbieter auf sich aufmerksam. Als ein nahtloses Mobilitätserlebnis von Tür zu Tür und weiteren Meilenstein zu einer weltweit führenden, offenen MaaS-Plattform (Mobility-as-a-Service) bezeichnet Ulrich Edelmann, Chief Strategy Officer des App-Anbieters Reach Now die Kooperation mit dem Anbieter von E-Scootern Tier.

Autohersteller entdecken Scooter-Markt

In diesem Sommer meldete Spin, die Mikromobilitäts-Tochter von Ford, in Deutschland weiter Fuß fassen zu wollen. Das Unternehmen kündigte mit dem Standort Berlin einen Gang über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus an, wo es mit 120 E-Scootern durchstartete. Zeitgleich mit dem Startschuss in Berlin gab der E-Scooter-Betreiber auch eine Partnerschaft mit dem App-Anbieter Moovit bekannt. Die Anwendung zählt weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer in 112 Ländern und bietet Services aktuell in über 1.500 Städten in Europa und dem Nahen Osten an.

Im November 2021 folgte die Nachricht, dass E-Scooter und E-Bikes des Mikromobilitätsanbieters Dott über die App der Multimobilitätsplattform Free Now, dem Mobilitäts-Joint Venture von Daimler und BMW, verfügbar sein werden. Die Partnerschaft startete im Januar 2022 in Köln, Bonn und Aachen. Der Rollout in weiteren deutschen Städten sowie Polen. Frankreich, Großbritannien, Italien und weiteren Ländern sei in Planung, so die Unternehmen.