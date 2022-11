Stehen wir bei den Mobilitätsdiensten am Scheideweg? Diese Frage muss man stellen, findet Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM). Die Akzeptanz für die Dienste ist auf wenige Gruppen beschränkt. Es gibt kein exponentielles Wachstum - im Gegenteil. Der Expansionsmodus ist beendet. Der Fokus liege eher auf der Profitsicherung und dem Senken der Kosten, so das Fazit Bratzels hinsichtlich des Mobility Services Report 2022 (MSR), den er auf dem Mobility Circle vorgestellt hat. Zudem haben die letzten Jahre gezeigt, wie sehr die Dienste von globalen Krisen beeinflusst werden. Trotz allem tun sich für verschiedenste Mobility Services reelle Chance auf, einen festen Platz im Mobilitätsmix der Zukunft einzunehmen.

Der vierte Mobility Services Report des Center of Automotive Management, automotiveIT und Cisco fokussiert die Entwicklungstrends im Bereich Mobilitätsdienstleistungen in den wichtigsten Marktregionen der Welt. Das CAM hat hierfür rund 400 Services von Automobilherstellern, Digitalplayern und Mobility Providern erfasst und bewertet. Ein neuer Haupttyp heißt in diesem Jahr „Autonome Dienste“, wozu autonome Shuttles oder Robotaxis gezählt werden. Die weiteren Bereiche sind identisch zum letzten MSR: Carsharing, multimodale Dienste, Micromobility und Fahrdienstvermittlung. Die fünf Haupttypen wurden in 17 besonders relevante Servicetypen untergliedert, die sich wiederum auf circa 150 Player mit den einzelnen Dienstleistungen verteilen.